A organização Wetlands International Brasil lançou três cursos online gratuitos focados na conservação do Pantanal e no manejo de áreas úmidas. As capacitações oferecem certificado de conclusão e são voltadas para estudantes, brigadistas, pesquisadores e gestores públicos.

A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Mupan e traz conteúdos práticos baseados em dados científicos atuais. Entre os destaques está o treinamento de monitoramento de incêndios pantaneiros por satélite, coordenado pelo laboratório de aplicações da UFRJ.

Outro módulo disponível na plataforma virtual é ministrado por um professor ecólogo da UFMS, com foco em tomada de decisões sustentáveis na gestão pública. O terceiro curso debate o uso racional e a segurança hídrica nesses ecossistemas estratégicos.

O projeto busca democratizar o acesso ao conhecimento técnico para auxiliar nas ações preventivas de combate ao fogo no bioma. As inscrições para as aulas podem ser feitas diretamente no ambiente virtual de aprendizagem da instituição organizadora.