Maria de Lourdes Costa Santos, de 61 anos, morreu neste domingo (4) após passar mal enquanto estava na fila para votar na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira, no bairro Conjunto José Abrão, em Campo Grande.

Segundo apurado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e chegou a socorrer a vítima, mas ela entrou em óbito.

Por ainda estar na fila, Maria de Lourdes sequer conseguiu votar. Ela seria moradora do próprio bairro. A causa da morte deverá ser apurada pelas autoridades.

Sobre o caso, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) divulgou uma nota, "O TRE-MS informa que uma eleitora passou mal enquanto aguardava na fila de votação da seção 117, na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira, da 35ª Zona Eleitoral.Ela recebeu os primeiros atendimentos no local e o SAMU foi acionado pela coordenadora de acessibilidade, chegando em aproximadamente 10 minutos. Apesar dos atendimentos, a eleitora não resistiu e faleceu."

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