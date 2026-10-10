A Prefeitura de Campo Grande prorrogou até 15 de outubro o prazo para adesão ao Regulariza CG. A ampliação foi publicada em edição extra do Diogrande nesta sexta-feira (9).

O programa oferece descontos de até 90% em juros e multas para pagamento à vista de dívidas vencidas até 2018. Para débitos de 2019 e 2020, o abatimento chega a 50%. Já para valores de 2021 a dezembro de 2025, o desconto é de 30%.

Também é possível parcelar os débitos em até seis vezes, com redução de 40% nos acréscimos; em 12 parcelas, com desconto de 30%; ou em 16 vezes, com abatimento de 25%. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100.

Débitos de acordos anteriores não podem ser parcelados e devem ser quitados à vista.

A adesão pode ser feita pelo portal de parcelamento da Prefeitura ou pelo WhatsApp, no número (67) 4042-1320.