O feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida terminou sem registro de mortes na BR-163/MS. O balanço divulgado pela Motiva Pantanal nesta terça-feira (13) aponta 27 acidentes ao longo dos 845,4 quilômetros da rodovia, além de 642 ocorrências atendidas pelas equipes operacionais durante o período.

Do total de atendimentos diretos aos usuários, 406 foram assistências médicas e mecânicas, sendo 366 socorros mecânicos e 40 atendimentos médicos. A concessionária também registrou 39 vítimas ilesas e 20 pessoas feridas nos acidentes. As equipes atuaram 24 horas por dia, com monitoramento do CCO (Centro de Controle Operacional), inspeção de tráfego, atendimento pré-hospitalar e guinchos.

Para o gerente de Operações da Motiva Pantanal, Fábio Oliveira, o resultado reforça a importância do trabalho das equipes e da responsabilidade dos motoristas. Ele destacou que respeitar os limites de velocidade, manter distância segura entre os veículos e evitar ultrapassagens arriscadas são medidas fundamentais para prevenir acidentes.

Durante a operação especial, a concessionária manteve equipes distribuídas ao longo da rodovia para acompanhar as condições de tráfego e prestar socorro aos usuários. Apesar de nenhuma morte ter sido registrada, a empresa alerta que os cuidados devem continuar, especialmente em situações de chuva ou baixa visibilidade. Também recomenda o uso do cinto de segurança, evitar o celular ao volante e nunca dirigir após consumir bebidas alcoólicas.

Em caso de emergência ou necessidade de assistência na BR-163/MS, os motoristas podem acionar a Motiva Pantanal pelo telefone 0800 648 0163, com atendimento gratuito 24 horas por dia, ou pelo site www.motivapantanal.com.br.