Moradores do Jardim Petrópolis, Santo Antônio, Jardim Imá e Portal Caiobá poderão contar com vacinação antirrábica de cães e gatos neste sábado (17), em Campo Grande. A ação será realizada das 8h às 12h, com atendimento em ponto fixo no Jardim Petrópolis e equipes percorrendo residências no Caiobá para ampliar a cobertura vacinal.

No Jardim Petrópolis, os tutores poderão levar seus animais à sede administrativa do Condomínio Cel. Afrânio Fialho de Figueiredo, localizada na Rua dos Alecrins, 156. O ponto fixo atenderá também moradores do Santo Antônio e do Jardim Imá.

Já no Portal Caiobá, a vacinação será feita casa a casa por agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que estarão devidamente identificados. A orientação é que os moradores recebam as equipes para facilitar a imunização dos animais.

A ação da Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da prevenção diante dos casos de raiva registrados na Capital. Campo Grande chegou ao 14º caso positivo da doença em morcegos neste ano, encontrado em uma residência na região central.

A raiva é uma doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos, e a vacinação de cães e gatos é uma das principais medidas para prevenir a circulação do vírus. A programação poderá ser suspensa em caso de chuva.

O CCZ atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, pelos telefones (67) 2020-1801 e (67) 2020-1789, além do WhatsApp (67) 99142-5701. No período noturno, das 17h às 21h, e aos fins de semana e feriados, das 6h às 22h, o contato é pelo telefone (67) 2020-1794.