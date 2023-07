Pedestre é atropelada na faixa por caminhão e 'trava' trânsito na Avenida Afonso Pena

Uma jovem, de 22 anos, foi atropelada por um caminhão furgão nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (25), ao atravessar na faixa de pedestre da Avenida Afonso Pena, na região do bairro Santa Fé, em frente ao Shopping Campo Grande, no sentido ao Parque dos Poderes.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a vítima sofreu fratura de membro superior e inferior, mas também um traumatismo cranioencefálico leve e recebendo atendimento médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Também conforme apurado, a mulher atravessava na faixa de pedestre e o caminhão não teria conseguido desviar da vítima. O para-brisa do veículo ficou danificado com o impacto e o motorista permaneceu no local do acidente.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros atendimentos até a chegada do socorro. Em determinados momentos, a mulher tentava se mexer, mas era orientada a permanecer imóvel para não prejudicar sua saúde.

A pedestre foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande para melhor atendimento médico.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve presente no local, ordenando o trânsito, que ficou prejudicado devido ao acidente. O fluxo no sentido ao Parque dos Poderes ficou bastante lento devido ao trabalho do Samu e da própria PM.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também