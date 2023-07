Prefeitura oferta curso de 'Instagram e Fotografia para Iniciantes' no Imbirussu

Os cursos “Vendendo e Encantando Pessoas” e “Instagram e Fotografia para Iniciantes” oferecidos aos moradores da Região do Imbirussu serão ministrados nesta quarta-feira (26). As aulas acontecerão na Incubadora Zé Pereira, localizada na Rua Eugênio Perón, 676, no Jardim Zé Pereira.

Às 14 horas terão início as aulas do curso “Vendendo e Encantando Pessoas”, nele os alunos são capacitados a atender e a se relacionar com os seus mais diversos clientes: externos e internos, potencializando a melhor forma de se relacionar com chefes, fornecedores e parceiros de negócios; fazendo com que eles, encantados, optem pelos seus serviços ou produtos.

Na sequência começa o curso de “Instagram e Fotografia para Iniciantes”. Nele, os alunos vão aprender como usar a rede social, que é uma das mais usadas no país. Assim, saber as técnicas certas de fotografia e aproveitar ao máximo o que este recurso pode oferecer é fundamental para bombar na rede social e aumentar as vendas.

O fotógrafo Gilberto Aguiar conta que falará sobre fotografia e vídeos, importância da luz, como usar luz natural, luz artificial, composição, enquadramento e configuração básica do celular. Conhecimentos necessários para deixar o perfil na rede social mais atrativo.

O uso estratégico das redes vem sendo usado pelas empresas para se conectar com os clientes potenciais de maneira mais significativa e direta.

“Neste curso, vamos explorar o mundo das redes sociais e fornecer aos participantes as habilidades básicas necessárias para se tornar um usuário confiante e eficiente em plataformas populares. Nossas aulas serão interativas, com atividades práticas para ajudar a se familiarizar com os conceitos e aplicar o conhecimento adquirido”, relata a instrutora Pâmella Duarte, que é publicitária e social media.

Os cursos estão com inscrições abertas e podem ser feitos por qualquer um que se interessar pelos temas. Lembrando que as aulas serão na quarta-feira (26), a partir das 14 horas, na Incubadora Zé Pereira, localizada na Rua Eugênio Perón, 676 – Jardim Zé Pereira.

Mais informações e inscrições ligue 4042-0497 – Ramais 2425/2426.

