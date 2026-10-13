Uma forte chuva atinge Campo Grande no fim da tarde desta terça-feira (13), confirmando as previsões meteorológicas de instabilidade para a Capital sul-mato-grossense. A mudança no tempo na cidade acompanha o avanço de uma frente fria e de áreas de instabilidade que já vinham provocando temporais, rajadas de vento e queda de granizo em diversos municípios do interior ao longo do dia.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém a Capital e todo o território de Mato Grosso do Sul sob alerta amarelo de perigo potencial para tempestades. O aviso prevê acúmulo de chuva de até 50 milímetros no dia, além de ventos que podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, exigindo atenção de motoristas e pedestres no trânsito durante o horário de pico.

Estragos e alagamentos no interior do Estado

Enquanto a precipitação ganha força em Campo Grande, várias cidades do interior já contabilizam estragos causados pela severidade do tempo. No leste do Estado, Três Lagoas registrou chuva intensa acompanhada de granizo miúdo no início da tarde. No sul e na região de fronteira, cobertos pelo alerta laranja do Inmet, o cenário foi ainda mais crítico.

Em Amambai, ventos fortes superiores a 70 km/h derrubaram árvores sobre vias e redes elétricas, provocaram desabamento de muros e deixaram moradores de diversos bairros sem energia elétrica. A prefeitura e a Defesa Civil disponibilizaram o contato via telefone e WhatsApp (67) 9668-3400 para o cadastramento das famílias que tiveram imóveis danificados.

Em Dourados, rajadas de vento próximas a 80 km/h derrubaram árvores em pelo menos cinco bairros. A cidade já acumula um volume de chuva 44% superior à média histórica para todo o mês de outubro. Já no município de Aquidauana, enxurradas invadiram os boxes do Centro Comercial Barrakesh, prejudicando o trabalho de comerciantes locais.

Recomendações de segurança

Diante da continuidade do mau tempo na Capital e nas demais regiões, os órgãos de proteção civil orientam os moradores a tomarem os seguintes cuidados:

Proteção contra quedas e descargas: Não se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda durante rajadas de vento.

Cuidados na rede elétrica: Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada enquanto durar a tempestade.

Contatos de emergência: Em caso de alagamentos, quedas de árvores ou situações de risco, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.