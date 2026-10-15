A passagem de uma frente fria deve manter o tempo instável em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (15), com previsão de chuva e tempestades em diferentes regiões. As condições incluem raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo, além de pontos com acumulados superiores a 40 milímetros em 24 horas.

Em Campo Grande, as temperaturas devem variar entre 16°C e 24°C. Nas regiões Sul, Cone-Sul, Leste e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 15°C e 19°C, enquanto as máximas não devem passar dos 23°C.

Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, os termômetros devem marcar entre 18°C e 24°C. No Bolsão e Norte, o calor será um pouco maior, com mínimas de 20°C a 22°C e máximas que podem chegar aos 29°C.

Os ventos predominam do sul, com velocidades entre 30 e 50 km/h e possibilidade de rajadas mais fortes, acima dos 50 km/h. Com o avanço da massa de ar frio, também pode ocorrer a chamada mínima invertida, quando as temperaturas mais baixas do dia são registradas durante a tarde ou à noite, e não nas primeiras horas da manhã.

A partir de sexta-feira (16), o tempo tende a ficar mais firme em parte do Estado. A massa de ar frio também deve provocar uma queda significativa nas temperaturas, especialmente na região sul, onde as mínimas podem ficar entre 12°C e 14°C, com possibilidade de marcas abaixo dos 12°C em pontos isolados.