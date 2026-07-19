Eu recomendo

Que nas noites frias usem como complementos nas roupas “casual chique” e festa, paschiminas de lã ou pele fake; bleisers de lãzinha , cashimere, chamois ou casacos de pele (sempre fake)! Nada de echarpes de tecidos leves que são apropriadas para dias quentes!

Eu não recomendo

Que usem meia calça com sandálias! Não combina ! É deselegante e brega!

Lançamento

Será na próxima sexta feira dia 24 o lançamento e distribuição da revista AL.SO que não pode ser lançada em junho -data marcada anteriormente -devido o falecimento de seu editor responsável Neil Brasil! O lançamento vai acontecer no restaurante Casablanca e contará com a presença dos “homens de honra” que estão na capa : dr Wilson Maksoud; Sérgio Aragão; Cézar França; Emerson Belaus; George Estigarribia; Marcos Moraes; Simei Ricardo; Ramsés Ferreira; Bruno Callegaro; Divino Nunes; Nelson Lopes (in memorian); Carlos Magno Peralta; dr Marcelo Cater ; Anderson Nogueira; Urandir Fernandes; Fabiano Reis; Henrique Soares; José Roberto; Eliton Ramos e André Moura! Na ocasião será realizada uma linda e grande homenagem em memória de Neil Brasil ! O evento será regado a um fino jantar com dj para animar a noite!

Happy hour de Queijos e Vinhos

A loja Le Blanc, sua proprietária Nilza Gonçalves e eu, Loreta Zardo estaremos realizando dia 29 próximo um happy hour regado a vinhos finos, queijos e embutidos importados para brindar o novo semestre e o lançamento da super promoção da loja Le Blanc! Amigas e clientes estão convidadas!

Culpa do Monjaro

Vários proprietários de restaurantes comentam que o movimento caiu em função das canetas emagrecedoras que muuuuiiitos estão usando! As pessoas deixaram de sair para comer ou porque perderam o apetite e agora só fazem lanches ou porque não querem engordar já que está perdendo peso ! Será mesmo?

Não dá para fugir

Dirigir nas ruas de Campo Grande se tornou uma aventura ; um verdadeiro rally por causa das crateras no asfalto! Os motoristas para não correrem o risco de cometer um acidente ao desviar dos buracos tem que escolher em que buraco cair! Um absurdo o desleixo dessa administração!





CISSA STORE - A loja Cissa Store recebeu muitas novidades para esse friozinho gostoso que vem fazendo e além disso está com 50% de desconto em peças selecionadas! Oportunidade imperdível para você adquirir um look para essa estação! Faça uma visita na rua Euclides da Cunha 754 e confira!

PODIUM - Quem sobe no Podium esse domingo é Ana Pasa Lorenzoni, nascida no Rio Grande do Sul e Sulmatogrossense desde 1978. Economista de formação, com pós-graduação em Gestão Empresarial e pós-graduação em Avaliação de Imóveis e Direitos Imobiliário; com dedicação ao mercado Imobiliário Sulmatogrossense desde 1980. Corretora de imóveis, merecedora do Troféu Colibri de Prata/2025 (maior honraria concedida a um profissional do mercado imobiliário Sul Matogrossense).Proprietária da Loren Imobiliária e da Lorenzoni Imóveis e Engenharia, onde contribui com a sociedade desenvolvendo um trabalho de excelência em bons negócios imobiliários.Casada; mãe e avó dedicada! Ana considera-se realizada por ter uma longa trajetória profissional já construída e em crescimento. Além disso fazer parte do grande público Sênior 60 + que continua em atividade no mercado econômico, faz toda a diferença; bem como contribuir com o crescimento das gerações mais jovens.Participar do Conselho profissional de Classe defendendo a sociedade e a profissão e fazer parte da BPW, como Coordenadora da Comissão SÊNIOR local e do Comitê SÊNIOR BPW Nascional, são formas de retribuir com gratidão à sociedade e a todos aqueles que nos ajudaram a trilhar o nosso caminho. Por essas e outras que ela recebe a medalha de ouro no Podium da vida!

FAZENDO DIFERENÇA - Com formação acadêmica na área de matemática e gestão financeira, ela é pós graduada e MBA em auditoria e controladoria financeira: Sinedir Além é também responsável pela parte administrativa empresa Casa de Carnes Oriente que comanda com o marido e que este ano completa 30 anos.Atualmente é diretora financeira da Associmec (Associação dos comerciantes do Mercadão) e vice presidente do Departamento feminino da Loja Maçônica Ordem e Progresso ! Sinedir faz parte também do grupo “Madrinhas por amor a Santa Casa; atua no voluntariado; fez parte da diretoria nacional da BPW Brasil e da BPW Campo Grande como diretora financeira; foi diretora da SIRPHA lar do idoso e participa de várias ações sociais independentes. Uma esposa, mãe e mulher atuante que que faz diferença pelo dinamismo!

QUARTETO DE DAMAS - Em noite de gala, a elegante Nely Souza; esta colunista; a dinâmica Maura Dodero; e a badalada e empreendedora empresária Celina Pazin que comanda mais de 20 lojas da agência CVC Viagens! Mulheres que marcam presença por onde passam!

AMIGAS PARA SEMPRE - Trio de amigas de longa data: a empresária Tânia Varela; a advogada Eva Oliva que curte férias no litoral do nordeste acompanha mda do boy friend e da filha Fernanda e a psicanalista Monica Fernandes!

REFERÊNCIA - Ela está sendo referência em tratamentos personalizados para emagrecer; implantes hormonais; prevenção da menopausa, entre outros! Estou falando da nutróloga Mariana Vilela que com sua competência e conhecimentos tem sido requisitadissima para participar de palestras, entrevistas e debates de onde sempre sai aplaudida ! Vale lembrar que ela tem cursos nas áreas que atua em Havard! Orgulho de minha médica!

ANIVERSÁRIO DE DIMAS BRAGA - Na mega festa de aniversário do jornalista Dimas Braga que assina a revista If News, o empresário Marco Mansour e Maria Inês Branco Pucci; o advogado Mansour Kamourche; a jornalista Loreta Zardo e o médico Wilson Maksoud! Confira as fotos do aniversário de Dimas Braga na próxima coluna!



EU RECOMENDO - Minhas comprinhas na Lunia Farmacia de Manipulação que não abro mão: creatina (pra mim a melhor de todas) e o creme botox que preenche as rugas finas (eu diariamente por isso também minha pele é lisinha) ! Faça o mesmo: cuide-se com os produtos da Lunia que são milagrosos! Lunia : rua Antônio Maria Coelho 2016! Tel: 3322-1700