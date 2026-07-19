Eu recomendo Que nas noites frias usem como complementos nas roupas “casual chique” e festa, paschiminas de lã ou pele fake; bleisers de lãzinha , cashimere, chamois ou casacos de pele (sempre fake)! Nada de echarpes de tecidos leves que são apropriadas para dias quentes!
Eu não recomendo Que usem meia calça com sandálias! Não combina ! É deselegante e brega!
Lançamento Será na próxima sexta feira dia 24 o lançamento e distribuição da revista AL.SO que não pode ser lançada em junho -data marcada anteriormente -devido o falecimento de seu editor responsável Neil Brasil! O lançamento vai acontecer no restaurante Casablanca e contará com a presença dos “homens de honra” que estão na capa : dr Wilson Maksoud; Sérgio Aragão; Cézar França; Emerson Belaus; George Estigarribia; Marcos Moraes; Simei Ricardo; Ramsés Ferreira; Bruno Callegaro; Divino Nunes; Nelson Lopes (in memorian); Carlos Magno Peralta; dr Marcelo Cater ; Anderson Nogueira; Urandir Fernandes; Fabiano Reis; Henrique Soares; José Roberto; Eliton Ramos e André Moura! Na ocasião será realizada uma linda e grande homenagem em memória de Neil Brasil ! O evento será regado a um fino jantar com dj para animar a noite!
Happy hour de Queijos e Vinhos A loja Le Blanc, sua proprietária Nilza Gonçalves e eu, Loreta Zardo estaremos realizando dia 29 próximo um happy hour regado a vinhos finos, queijos e embutidos importados para brindar o novo semestre e o lançamento da super promoção da loja Le Blanc! Amigas e clientes estão convidadas!
Culpa do Monjaro Vários proprietários de restaurantes comentam que o movimento caiu em função das canetas emagrecedoras que muuuuiiitos estão usando! As pessoas deixaram de sair para comer ou porque perderam o apetite e agora só fazem lanches ou porque não querem engordar já que está perdendo peso ! Será mesmo?
Não dá para fugir Dirigir nas ruas de Campo Grande se tornou uma aventura ; um verdadeiro rally por causa das crateras no asfalto! Os motoristas para não correrem o risco de cometer um acidente ao desviar dos buracos tem que escolher em que buraco cair! Um absurdo o desleixo dessa administração!