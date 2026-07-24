Os fãs do amigão da vizinhança já podem preparar o traje. No próximo dia 29 de julho, a UCI Cinemas do Shopping Bosque dos Ipês promove uma edição especial do UCI Fan Event para celebrar a estreia de Homem-Aranha: Um Novo Dia. Além da exibição antecipada do longa, o público poderá participar de uma programação repleta de brindes, itens colecionáveis e atrações voltadas ao universo do herói.

Quem garantir ingresso para as primeiras sessões terá a chance de receber pôsteres oficiais do filme e brindes exclusivos distribuídos durante o evento, enquanto durarem os estoques. A proposta é transformar a ida ao cinema em uma experiência completa para os admiradores de uma das franquias mais populares da Marvel.

Os clientes cadastrados no programa UNIQUE ainda poderão levar para casa uma moeda comemorativa de colecionador, item criado especialmente para marcar a estreia do longa. Já os fãs que comparecerem caracterizados com cosplay completo do Homem-Aranha ou de outros personagens ligados ao universo do herói também serão presenteados com um brinde especial.

As primeiras sessões estão programadas para começar às 13h, com exibições ao longo de todo o dia na UCI Cinemas, localizada no Shopping Bosque dos Ipês.

Os ingressos já estão disponíveis para compra antecipada, permitindo que os fãs garantam lugar na estreia e aproveitem todas as ações preparadas para a data.

Serviço

UCI Fan Event – Homem-Aranha: Um Novo Dia

Data: 29 de julho

Local: UCI Cinemas – Shopping Bosque dos Ipês

Horário: A partir das 13h

Ingressos: Venda antecipada disponível