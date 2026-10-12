A campanha Natal Solidário 2026, do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), iniciou a arrecadação de brinquedos novos com a meta de reunir 20 mil unidades para crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social em Campo Grande.

As doações serão destinadas às sete regiões urbanas da Capital e aos distritos de Anhanduí e Rochedinho. Os brinquedos podem ser entregues na sede do FAC, na Avenida Fábio Zahran, nº 6.000, na Vila Carvalho; nas secretarias municipais e na sede administrativa da Prefeitura; no Shopping Norte Sul Plaza e no Colégio Master, na Rua Jeribá, 653, na Chácara Cachoeira.

Segundo a presidente do FAC, Adir Diniz, a campanha busca levar alegria às crianças por meio da solidariedade. “Além de presentear uma criança, leva também amor, empatia, alegria, esperança e carinho”, destaca.

A entrega dos brinquedos será realizada em festas nas localidades atendidas, com shows, brincadeiras, pipoca, algodão-doce e outras atrações.