Bandas autorais agitam Buteco do Miau em noite de rock independente

As bandas Peixes Entrópicos, Ovelhas Elétricas e Dr. Soup vão incendiar o Buteco do Miau na "Noite de Músicas Autorais", evento que acontece na próxima sexta-feira (14), a partir das 20h.

Os ingressos serão vendidos exclusivamente na hora, ao preço de R$ 15. O público pode esperar shows energéticos e uma celebração da produção musical independente em Campo Grande.

A Peixes Entrópicos, banda veterana da cena alternativa, está retomando as apresentações ao vivo após um período focado em produção.

Para a Dr. Soup, o evento também marca um momento especial: a estreia oficial com sua formação atual e a consolidação do nome da banda. "Estamos tocando ao lado de amigos e parceiros de composição, o que torna essa noite ainda mais especial", disse Mateus Capiberibe, que divide os vocais, baixo e guitarra com Gusthavo Nakayoshi.

A Ovelhas Elétricas também celebra um retorno aos palcos. O grupo promete uma performance teatral e intensa, seguindo sua identidade marcada por uma estética cyberpunk e influências que vão do punk ao rock psicodélico.

Conheça as bandas

Peixes Entrópicos surgiu em 2015, misturando dream pop e elementos experimentais em um som que explora questões existenciais. Com um álbum homônimo lançado em 2017 e presença ativa na cena independente, a banda prepara novidades para 2025.

Atualmente é composta por Higor Müller (voz/guitarra), Leandro Bezerra (bateria), Gustavo Tonani (guitarra) e João P. Abdo (contrabaixo).

Ovelhas Elétricas foi formada em 2022 e mistura influências de punk, hard rock, nu metal e rock psicodélico. A banda, que aposta em performances marcantes e uma pegada teatral, é composta por Gui Hadd (baixo e vocal principal), Lulu Punk (bateria e vocal) e BoniD (guitarra e vocal).

Dr. Soup nasceu do projeto de Mateus Capiberibe e Gusthavo Nakayoshi, consolidando-se como banda em 2022. Com influências de rock psicodélico, jazz e soul, estão em processo de gravação do primeiro álbum. A recente entrada do baterista Lucas Henrique "Jukai" trouxe uma nova dinâmica ao som da banda.

