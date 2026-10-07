O campo-grandense deve gastar, em média, R$ 295 no Dia das Crianças, data que deve colocar cerca de R$ 240 milhões em circulação em Campo Grande, segundo estimativa da CDL Campo Grande. Do valor médio, R$ 195 devem ser destinados a presentes e R$ 100 a passeios e confraternizações. A pesquisa ouviu 210 consumidores nas sete regiões urbanas da Capital.

“O campo-grandense vai comprar presente, mas compara preço antes. Ele está com a calculadora na mão e escolhe com cuidado onde deixa o dinheiro”, afirma o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Figueiredo.

O levantamento mostra diferenças no comportamento de compra. No Prosa, a procura inclui eletrônicos, brinquedos de marca e passeios. No Anhanduizinho, roupas, calçados e brinquedos mais baratos ganham espaço. Já no Centro, o consumidor pesquisa pelo celular antes de comprar e chega mais disposto a negociar.

No Bandeira e Imbirussu, a relação com comerciantes conhecidos pesa na decisão, enquanto Segredo e Lagoa concentram a procura por presentes úteis, como tênis e jogos. A CDL orienta os lojistas a facilitarem o pagamento, principalmente com Pix e parcelamento, além de oferecer opções em diferentes faixas de preço.

“O lojista precisa saber quem passa na calçada dele. O cliente do Prosa não compra do mesmo jeito que o do Anhanduizinho”, afirma Adelaido.

No país, a projeção é de mais de R$ 18 bilhões em circulação com o Dia das Crianças, com gasto médio de R$ 308 por consumidor.