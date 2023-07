Sesi nacional debate reforma tributária e juros com Alckmin

Com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, aconteceu nesta segunda-feira (24) a 211ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional do Sesi, para estreitar a relação entre governo e setor produtivo. O vice-presidente da Fiems, Crosara Júnior, esteve no evento, que aconteceu em Brasília.

Um dos assuntos discutidos o encontro foi a importância da Reforma Tributária para a indústria e o estímulo ao crescimento econômico do país. Foi importante a presença do vice-presidente da República e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, que essa reforma é prioridade do governo. Outro tema que discutimos foram os juros. É impossível continuar como estão e a atividade produtiva precisa que esses juros baixem”, afirmou Crosara Júnior.

Durante seu pronunciamento, o vice-presidente fez um balanço das atividades do ministério e o compromisso nesses dois temas que são de extrema urgência, para os mais diversos setores da sociedade.

“Com relação à reforma, é importante porque vai desonerar a indústria, que está supertributada, desonera completamente o investimento, traz eficiência econômica e estimula a exportação, porque acaba com a cumulatividade de crédito", disse Alckmin.



