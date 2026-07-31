Os candidatos pré-selecionados no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2026 devem complementar as informações da inscrição a partir desta sexta-feira (31). O prazo termina às 23h59 da próxima segunda-feira (4), e o procedimento deve ser feito pelo site do Fies Seleção, com acesso pelo login do portal Gov.br.

A lista de pré-selecionados foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quinta-feira (30), no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Nesta edição, o Fies oferece 75,5 mil vagas em 1.274 instituições privadas de ensino superior, distribuídas em 28.741 cursos e turnos. O processo recebeu 315.431 inscrições de 127.175 candidatos.

Do total de inscritos, 67,5% são mulheres e 32,5% são homens. Mais de 72 mil candidatos se declararam pretos ou pardos, representando cerca de 57% dos participantes. O processo também contou com inscrições de indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

O Fies reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e cadastro ativo no CadÚnico. Os pré-selecionados que se enquadram nas regras do Fies Social podem financiar até 100% dos encargos educacionais.

Quem não foi selecionado na chamada única permanece automaticamente na lista de espera. A convocação dos candidatos nessa etapa ocorrerá entre 7 de agosto e 24 de setembro.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800-616161.