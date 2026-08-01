A realização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação em Mato Grosso do Sul poderá contar com apoio financeiro de até R$ 80 mil por proposta. A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) abriu edital com R$ 1 milhão em recursos para incentivar iniciativas no Estado.

Podem apresentar propostas pesquisadores com título de mestre ou doutor vinculados a Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) ou universidades sediadas em Mato Grosso do Sul. Os eventos devem ter realização prevista entre 1º de maio de 2027 e 30 de abril de 2028.

Os valores variam conforme a abrangência da programação: eventos regionais podem receber entre R$ 20 mil e R$ 30 mil; nacionais, de R$ 30.001 a R$ 50 mil; e internacionais, de R$ 50.001 a R$ 80 mil.

As inscrições devem ser feitas até as 17h do dia 8 de setembro de 2026, exclusivamente pela nova plataforma do Sistema de Informação e Gestão de Projetos da Fundect (SIGFUNDECT). Cada pesquisador poderá enviar apenas uma proposta.

O edital é da chamada Fundect nº 09/2026 – PAE-MS 2026. As informações completas estão disponíveis no site da Fundect.