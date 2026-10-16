Estudantes da rede pública inscritos automaticamente no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026 têm até este domingo (18) para fazer a indicação da língua estrangeira que responderão na prova. A escolha deve ser realizada diretamente na página do participante, no portal oficial de inscrição do exame.

Os candidatos precisam optar entre inglês ou espanhol. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) alerta que os inscritos automaticamente que não informarem a opção até o encerramento do prazo terão o idioma inglês definido como padrão pelo sistema, sem a possibilidade de mudança posterior.

Para garantir o acesso ao local de exame, esses participantes também precisam concluir o preenchimento do questionário socioeconômico, disponível na mesma plataforma de inscrição.

Provas em novembro

As provas do Enem 2026 acontecem nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro domingo, serão aplicadas as questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. No segundo domingo, os estudantes fazem as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

O desempenho no Enem segue como a principal porta de entrada para o ensino superior no país, permitindo a participação em programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).