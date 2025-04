JD1TV: Insted transforma ensino superior com foco no aluno e inovação

Com sete anos de história, a Faculdade Insted vem se destacando no cenário acadêmico sul-mato-grossense pela proposta de ensino inovadora e centrada no protagonismo do aluno.

Em entrevista ao JD1, os educadores Pedro Chaves e Neca Chaves Bumlai, fundadores da instituição e diretores, compartilharam os diferenciais da faculdade e os planos de expansão.

A história da Insted começa em 2017. “A Insted nasce madura, mesmo jovem, porque traz na bagagem toda essa experiência da nossa família com educação”, destacou Neca.

O foco da faculdade está na formação prática e ativa dos alunos. Aulas expositivas tradicionais são substituídas por metodologias participativas, com salas equipadas com mesas redondas para estimular o trabalho em equipe e a resolução de problemas reais.

“Lá, os estudantes não apenas escutam, eles fazem. Trabalham com estudos de caso, colocam a mão na massa”, explicou Neca.

Pedro Chaves, ex-senador e educador com vasta experiência, ressaltou que a Insted foi pensada para ser uma instituição de porte médio, voltada para a qualidade e não para o gigantismo. “Queremos oferecer um ensino superior de excelência, como o das grandes universidades de São Paulo e Rio, sem que o aluno precise sair de Campo Grande”, pontuou.

A inovação é marca registrada da instituição, que investe fortemente em tecnologia e metodologias ativas, como o ensino baseado em projetos e em problemas. “O aluno é protagonista. Ele pesquisa, resolve, debate. O professor se torna um facilitador do conhecimento”, complementou Pedro.

