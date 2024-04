Bia Haddad é eliminada do WTA 1000 pela número 1 do ranking mundial

Carla Andréa, com ge

A brasileira Bia Haddad enfrentou a número 1 do mundo, Iga Swiatek, pelas quartas de final da categoria mais alta do circuito profissional de tênis feminino, o WTA 1000, nesta terça-feira (30). A tenista do Brasil venceu o primeiro set por 6 a 4, de virada.

Mas a polonesa correu atrás do prejuízo e derrotou Bia por 2 sets a 1, e está nas semifinais do torneio. Iga Swiatek é dona de cinco Grand Slam (os quatro eventos anuais mais importantes do tênis).

Mesmo com a derrota, Bia somou pontos suficientes para subir uma posição no ranking mundial e voltar a ser a 13ª. Apesar disso, ela classificou a semana como positiva. “Claro que a derrota de hoje dói bastante, eu realmente acreditei e achei que o jogo poderia ser meu, mas infelizmente não podemos nos apegar em resultados. O tênis é muito duro e envolve muita coisa, mentalmente e fisicamente, mas sei que tenho uma equipe incrível ao meu lado e agora é seguir trabalhando", disse a brasileira.

Por ser a 11ª cabeça de chave, a tenista estreou na segunda rodada do Madrid Open e venceu a italiana Sara Errani. A brasileira também não perdeu sets na terceira rodada, quando garantiu duplo 6/4 contra a americana Emma Navarro. As parciais se repetiram nas oitavas de final, diante da grega Maria Sakkari, número 6 do ranking mundial.

