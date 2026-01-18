Campeonato Estadual estreia com vitória do Operário em duelo com Pantanal

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026 começou com vitória do Operário Futebol Clube. Na tarde deste domingo (18), no Estádio Jacques da Luz, o atual bicampeão venceu o Futebol Clube Pantanal por 3 a 0, no confronto que abriu a competição.

O Galo construiu a vantagem ainda no primeiro tempo, beneficiado pela superioridade numérica após a expulsão do lateral João Lucas, aos 13 minutos. Com mais volume ofensivo, o Operário abriu o placar aos 27 minutos, com Jonas, em chute de fora da área, e ampliou aos 37, com Luizinho, em cobrança de pênalti.

O Pantanal teve a chance de diminuir também em pênalti, aos 33 minutos, mas o goleiro Lucas Covolan defendeu a cobrança de Paulo Rangel. No segundo tempo, o Operário controlou o jogo e confirmou a vitória nos acréscimos, quando Léo Fenga marcou o terceiro gol após contra-ataque pela direita.

A partida, válida pela sétima rodada e antecipada em razão da agenda dos clubes na Copa do Brasil, teve público de 1.579 torcedores, entre pagantes e não pagantes, com renda de quase R$ 29 mil.

A primeira rodada oficial do Estadual acontece no próximo sábado (24). O Operário enfrenta o Corumbaense no Estádio Arthur Marinho, enquanto o Pantanal recebe o Esporte Clube Águia Negra, na Capital.

