Daniel Alves será julgado na Espanha em fevereiro, divulga Tribunal de Barcelona

Já em julho, o brasileiro foi processado pela Justiça por "agressão sexual com acesso carnal", concluindo que existem provas suficientes para levar o atleta a julgamento.

Em junho, a defesa entrou com recurso na Audiência de Barcelona, mais alta instância da Justiça da Catalunha, para que o brasileiro deixasse a prisão. No entanto, a resposta foi negativa, e Daniel permaneceu detido.

Em despacho no último mês de novembro, o tribunal confirmou a acusação ao ex-jogador do Barcelona, concluindo que os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como a prova pericial, sustentam indícios suficientes para enviá-lo a julgamento pelo crime de agressão sexual.

O atleta foi acusado pelo Ministério Público por estuprar uma jovem em uma cabine de uma boate na capital catalã, no dia 30 dezembro de 2022. O órgão pediu nove anos de prisão para o brasileiro.

O Tribunal de Barcelona anunciou nesta quarta-feira (20), que o julgamento do ex-lateral da Seleção Brasileira Daniel Alves acontecerá entre os dias 05 e 07 de fevereiro de 2024.

