JD1TV: Comentarista esportivo passa mal e desmaia ao vivo

O comentarista esportivo da ESPN, Shaka Hislop, ex-goleiro da Premier League, desmaiou ao vivo nesta segunda-feira (24), durante o pré-jogo da transmissão do amistoso entre Milan e Real Madrid, no Rose Bowl, nos EUA. Apesar do susto, ele está bem.

Hislop participava da transmissão ao lado de Dan Thomas. Ele chega a balançar para frente e para trás antes de desmaiar. Thomas olhava para o outro lado e levou um susto quando o colega se desequilibrou e caiu sobre ele.

Funcionários da emissora e pessoas que estavam perto tentaram ajudá-lo no gramado e chamaram o socorro.

“Meu companheiro Shaka não está aqui, mas do jeito que está, são boas notícias. Ele está consciente, está falando, acho que está um pouco envergonhado com tudo isso. Ele se desculpou profundamente. Não é um homem que gosta que as pessoas façam barulho com ele”, disse Thomas após o intervalo comercial. Veja o momento:

Isso aconteceu durante o pré-jogo do Real Madrid x Milan na ESPN americana.



O jornalista Shaka Hislop está bem e aguardando um diagnostico para saber o que aconteceu.



pic.twitter.com/IJyZyialnZ — Juan Sebastián Pérez  (@juans_perez) July 24, 2023

