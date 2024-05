Pabllo Vittar é responsável por nova coleção de camisas da liga de futebol dos EUA

Pabllo Vittar foi responsável por desenhar a nova coleção de camisas pré-jogo da Major League Soccer (MLS), liga norte-americana de futebol, em parceria com a Adidas.

A linha foi criada em comemoração ao mês do orgulho LGBTQIA+ (Pride Month), a campanha é feita todos os anos pela MLS. “Orgulho é algo muito importante para mim, então estou profundamente honrada de criar uma coleção com a Adidas para celebrar nossa comunidade”, contou a artista.

Na parte da nuca da camisa, Pabllo escreveu a frase “Sem confiança não há nada”, em português. Por outro lado, a parte frontal recebeu a mensagem “Love Unites” (o amor une).

Torcedores de todos os times da liga podem comprar o item com o escudo personalizado da equipe de sua escolha. A comercialização é feita no site da MLS, com valores entre US$ 59 e US$ 69, equivalente a R$ 303 e R$ 354.

Pabllo escolheu as cores, que se mesclam em meio à predominância do prateado. Com o objetivo de “expandir as lentes pelas quais somos vistos”.

