Ramón Díaz é anunciado como novo técnico do Corinthians

O argentino Ramón Díaz é o novo técnico do Corinthians. O treinador assinou contrato com o Timão nesta quarta-feira (10), com validade até 31 de dezembro de 2025.

Os auxiliares Emiliano Díaz (filho do técnico) e Juan Romanazzi, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Damian Paz também chegam ao clube.

Aos 64 anos, Ramón Díaz estava desempregado desde abril deste ano, quando deixou o Vasco, e passava férias na Europa. Ele desembarcou no Brasil na última terça-feira (9), no Rio de Janeiro, onde encontrou dirigentes do Corinthians.

A estreia dele à frente da equipe deve ser na próxima terça-feira (16), contra o Criciúma. Nesta quarta, contra o Vasco, ele estará nas tribunas de São Januário. O Timão seguirá sob o comando do interino Raphael Laruccia.

Ramón Díaz fez história na Argentina, sendo um dos treinadores mais vencedores do país. Pelo River, foi seis vezes campeão argentino, além de ter conquistado a Libertadores e a Supercopa. Também venceu um título nacional com o San Lorenzo.

Antes de salvar o Vasco do rebaixamento em 2023, ele estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita, clube que também defendeu entre 2016 e 2018. O argentino dirigiu a seleção do Paraguai entre 2014 e 2016.

Como jogador, Ramón foi atacante e disputou a Copa do Mundo de 1982 pela Argentina.

Vínculo com o Vasco

Embora tenha deixado São Januário há mais de dois meses, Ramón Díaz ainda está vinculado ao Vasco. O imbróglio se dá por causa das versões opostas das duas partes.

O Vasco considera que Ramón e seu filho Emiliano Díaz pediram demissão, e o treinador garante que foi demitido. Para se cercar, o jurídico do Vasco pegou depoimentos de jogadores e funcionários que presenciaram o que o clube entende como o pedido de demissão de Ramón, logo após a derrota por 4 a 0 para o Criciúma.

Já foi realizada a rescisão trabalhista por parte do clube, já registrada no site do Governo. Esse processo não exige assinatura do empregado. O que ainda não foi finalizada é a rescisão federativa, por isso o nome de Ramón consta como técnico do Vasco no sistema da CBF.

Para a rescisão ser registrada, é necessária a assinatura do treinador. Só depois disso ele poderá ser inscrito pelo Corinthians.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também