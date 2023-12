Temporada 2024: Operário anuncia comissão técnica para Campeonato Estadual

O Operário Futebol Clube de Campo Grande começou a anunciar os membros dos "bastidores" do time para a próxima temporada. O Galo disputará o Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024 e a Copa do Brasil. No total foram nove nomes anunciados em publicação nesta quinta-feira (28).

Este ano o time foi vice-campeão Sul-mato-grossense, avançou à segunda fase da Copa do Brasil, caiu na primeira fase da Copa Verde e terminou a temporada no Campeonato Brasileiro Série D nos grupos.

"Apresentamos a equipe que vai fazer a diferença nos bastidores do Operário para a temporada 2024 do campeonato estadual de futebol!", escreveu o clube em publicação.

Alguns nomes já foram antecipados no lançamento do novo uniforme pelo presidente Nelson Antônio da Silva. Dentre eles, estão o auxiliar técnico Caio Lucas e o técnico que terminou a Série D, o Leocir Dall'Astra.

Os médicos do clube serão Valdir Torres e Eduardo Valentim. Ainda no departamento de saúde estão os fisioterapeutas Pedro Santos e Sarah Melo. O roupeiro será o Carreirinha e o preparador de goleiros confirmado é Gege Luiz. O preparador físico é Rodrigo Alves.

O Operário vai em busca do seu 13º título do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2024, tentando assim seu 17º título estadual. Levendo em consideração que o time conquistou quatro vezes o Mato-Grossense antes da divisão do Estado. Veja:

