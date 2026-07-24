Mato Grosso do Sul ganhou mais de 220 mil novos motoristas habilitados nos últimos dez anos. Dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), divulgados em alusão ao Dia do Motorista, celebrado em 25 de julho, mostram que o número de condutores passou de 1,14 milhão, em junho de 2016, para mais de 1,36 milhão em junho de 2026, um crescimento de 19%.

Apesar de os homens ainda serem maioria entre os habilitados, a participação feminina segue em expansão. Atualmente, o Estado conta com 847.307 motoristas homens, o equivalente a 62% do total, enquanto 521.141 mulheres possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), representando 38%. No período analisado, a presença feminina entre os novos condutores apresentou avanço contínuo.

Os dados também destacam a importância dos profissionais que dependem da direção para trabalhar. Hoje, 220.150 motoristas possuem na CNH a observação de Exerce Atividade Remunerada (EAR), requisito para quem atua como caminhoneiro, taxista, motorista de aplicativo, além de condutores de transporte de cargas e passageiros.

Outro dado apontado pelo levantamento é a expansão do número de habilitados no interior do Estado. Enquanto os municípios do interior registraram crescimento de 38,2% na última década, Campo Grande teve alta de 22,5%. Atualmente, 67,7% dos motoristas habilitados vivem no interior, enquanto a Capital concentra 32,3% dos condutores.

O levantamento também revela mudanças no perfil dos motoristas sul-mato-grossenses. Pessoas com 55 anos ou mais já representam 17,8% dos condutores habilitados, refletindo o envelhecimento da população. Além disso, a digitalização da CNH já faz parte da rotina da maioria dos motoristas: 87% aderiram à versão digital do documento.

Os números reforçam a ampliação da frota de condutores em Mato Grosso do Sul e indicam mudanças no perfil de quem está ao volante, com crescimento da participação feminina, maior concentração de habilitados no interior e aumento da adesão aos serviços digitais.