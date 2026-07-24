Eleitores de Mato Grosso do Sul que precisam votar em um local diferente da seção eleitoral de origem nas Eleições Gerais de 2026 já podem solicitar a Transferência Temporária de Eleitoras e Eleitores (TTE). O prazo para apresentar o pedido termina no dia 20 de agosto de 2026, conforme o calendário eleitoral.

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) disponibilizou os formulários para solicitação do procedimento em seu portal na internet. O documento pode ser utilizado por quem optar pelo atendimento presencial e, após o preenchimento, deve ser entregue em qualquer cartório eleitoral dentro do prazo.

A transferência temporária permite que eleitoras e eleitores votem em local diverso daquele em que estão inscritos, sem que haja mudança definitiva do domicílio eleitoral.

A medida contempla situações previstas pela Justiça Eleitoral, incluindo o voto em trânsito e outras modalidades destinadas a pessoas que atendam aos critérios estabelecidos para votar fora da seção de origem.

Os pedidos também podem ser realizados por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal da Justiça Eleitoral, quando a modalidade escolhida permitir essa opção.

As regras para a Transferência Temporária de Eleitoras e Eleitores estão previstas na Resolução TSE nº 23.751/2026, que estabelece os procedimentos, prazos e condições para o exercício do voto em local diferente do domicílio eleitoral nas Eleições Gerais de 2026.

Os formulários estão disponíveis na página de Atendimento ao Eleitor no portal do TRE-MS.