Menu
Menu Busca sábado, 24 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Geral

Morre Constantino Júnior, fundador da Gol, aos 57 anos

Apaixonado por aviação e automobilismo, Constantino também teve trajetória no esporte a motor

24 janeiro 2026 - 17h52Brenda Assis
O empresário faleceu na manhã de hojeO empresário faleceu na manhã de hoje   (Foto: Eduardo Viana/GOL)

Morreu na manhã deste sábado (24), em São Paulo, o empresário Constantino de Oliveira Júnior, fundador da Gol Linhas Aéreas Inteligentes e presidente do conselho de administração da companhia. Ele tinha 57 anos e estava internado em um hospital da capital paulista, onde tratava um câncer diagnosticado há alguns anos.

Constantino Júnior foi um dos fundadores da Gol em 2001 e comandou a empresa como diretor-presidente até 2012. A partir desse período, passou a atuar exclusivamente no conselho de administração, função que exercia como presidente. Sob sua liderança, a companhia consolidou no Brasil o modelo de aviação de baixo custo e, em 2007, realizou a compra da Varig, marco importante no setor aéreo nacional.

Antes de criar a Gol, o empresário atuou entre 1994 e 2000 como diretor da Comporte Participações, grupo de transporte terrestre de passageiros fundado por seu pai, Nenê Constantino. Ele também era irmão do empresário Henrique Constantino.

Além da atuação na Gol, Constantino Júnior integrava o conselho de administração e foi um dos fundadores do Grupo Abra, holding do setor aéreo que controla a Gol e a Avianca, companhia colombiana de aviação.

Apaixonado por aviação e automobilismo, Constantino também teve trajetória no esporte a motor. Ele participou da Porsche GT3 Cup Challenge Brasil, competição na qual foi vice-campeão em 2008 e conquistou o título em 2011.

Em nota, a Gol lamentou a morte do fundador e destacou seu legado. “Neste dia de enorme tristeza, a companhia se solidariza com os familiares e amigos, expressando seus sentimentos e reconhecendo seu legado”, informou a empresa. Segundo o comunicado, “sua liderança, visão estratégica e jeito simples e humano deixaram marcas profundas na cultura da Gol, cujos princípios seguem transformando a aviação no Brasil”.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Comando Militar do Oeste (CMO) - Foto: Vinícius Santos
Geral
Nascidos em 2008 já podem fazer o alistamento militar; para mulheres, é opcional
Sede do TCE-MS -
Transparência
Licitação de R$ 799 mil da Defensoria Pública é suspensa por decisão do TCE-MS
Serviço de tapa-buraco - Foto: Roni Silva/PMN
Transparência
Promotora cobra controle mensal das obras em Naviraí e faz recomendação à prefeitura
Bilhete de aposta da Mega-Sena
Geral
Mais uma vez acumulada, Mega-Sena chega a R$ 63 milhões
Governador Eduardo Riedel
Cidade
Sem elevar impostos, Riedel aposta em austeridade e qualidade do gasto
Apresentação no Bosque dos Ipês
Geral
Shopping Bosque dos Ipês recebe 'Encontro K-pop' neste domingo
Estádio Laertão, em Costa Rica Foto: Divulgação/Prefeitura de Costa Rica
Interior
MPMS abre procedimento para fiscalizar segurança de torcedores no Estádio Laertão
Imagem ilustrativa
Geral
Aberto processo eleitoral para Conselho Municipal LGBTQIA+
Bilhete de aposta da Mega-Sena
Geral
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 55 milhões nesta quinta
O parcelamento é destinado a quem não realizou o pagamento em cota única
Geral
IPVA 2026: Primeira parcela do pagamento vence no dia 30 de janeiro

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Depca cumpriu o mandado de prisão
Polícia
Pastor é preso em flagrante por estuprar duas enteadas e a própria filha na Capital
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'