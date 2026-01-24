Morre Constantino Júnior, fundador da Gol, aos 57 anos

Morreu na manhã deste sábado (24), em São Paulo, o empresário Constantino de Oliveira Júnior, fundador da Gol Linhas Aéreas Inteligentes e presidente do conselho de administração da companhia. Ele tinha 57 anos e estava internado em um hospital da capital paulista, onde tratava um câncer diagnosticado há alguns anos.

Constantino Júnior foi um dos fundadores da Gol em 2001 e comandou a empresa como diretor-presidente até 2012. A partir desse período, passou a atuar exclusivamente no conselho de administração, função que exercia como presidente. Sob sua liderança, a companhia consolidou no Brasil o modelo de aviação de baixo custo e, em 2007, realizou a compra da Varig, marco importante no setor aéreo nacional.

Antes de criar a Gol, o empresário atuou entre 1994 e 2000 como diretor da Comporte Participações, grupo de transporte terrestre de passageiros fundado por seu pai, Nenê Constantino. Ele também era irmão do empresário Henrique Constantino.

Além da atuação na Gol, Constantino Júnior integrava o conselho de administração e foi um dos fundadores do Grupo Abra, holding do setor aéreo que controla a Gol e a Avianca, companhia colombiana de aviação.

Apaixonado por aviação e automobilismo, Constantino também teve trajetória no esporte a motor. Ele participou da Porsche GT3 Cup Challenge Brasil, competição na qual foi vice-campeão em 2008 e conquistou o título em 2011.

Em nota, a Gol lamentou a morte do fundador e destacou seu legado. “Neste dia de enorme tristeza, a companhia se solidariza com os familiares e amigos, expressando seus sentimentos e reconhecendo seu legado”, informou a empresa. Segundo o comunicado, “sua liderança, visão estratégica e jeito simples e humano deixaram marcas profundas na cultura da Gol, cujos princípios seguem transformando a aviação no Brasil”.

