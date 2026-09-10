Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (10), por volta das 2 horas, com uma motocicleta com registro de furto, em Rio Brilhante.

Segundo a PM, a guarnição realizava rondas nas imediações do Estádio Barbosão quando avistou um indivíduo empurrando uma motocicleta de origem estrangeira, de cor preta e sem placa, pela Rua Expedicionário Hugo Gonçalves, no bairro Progresso.

Durante a abordagem, os policiais militares identificaram o condutor, de 14 anos, que apresentou versões contraditórias sobre a procedência do veículo. Inicialmente, afirmou que havia comprado a motocicleta e, posteriormente, disse que teria recebido o veículo de um amigo.

Durante a averiguação, o adolescente relatou que a motocicleta seria produto de furto. Ele afirmou ainda que, dias antes, teria participado, juntamente com outros indivíduos, da subtração de motocicletas do pátio de um órgão público.

Diante dos fatos, o adolescente e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.