Vanderlei Batista de Souza, de 51 anos, morreu após colidir a motocicleta que conduzia contra uma Chevrolet S-10 na tarde desta sexta-feira (11), na BR-376, entre Ivinhema e o distrito de Amandina. Com o impacto, a moto explodiu e pegou fogo.

Conforme sites locais, Vanderlei retornava do trabalho em uma usina de Ivinhema e seguia para sua residência, em Amandina. A S-10 trafegava no sentido contrário e era ocupada pelo motorista e pela esposa, que haviam saído do Paraná com destino a Dourados.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Ivinhema foram acionadas para atender a ocorrência. Também estiveram no local equipes da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio da Base de Amandina, e da Polícia Científica de Nova Andradina.

As circunstâncias e a dinâmica da colisão serão investigadas pelas autoridades.

(*Com informações do Ivi Notícias e Jornal da Nova)