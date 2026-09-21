Interior
Homem morre em confronto com polícia durante prisão em Nova Alvorada do Sul
Iander Cássio Teodora Ortega, de 37 anos, foi baleado durante cumprimento de ordem de prisão na região da Vila Zuzu e morreu após ser socorrido
Iander Cássio Teodora Ortega, de 37 anos, morreu nesta segunda-feira (21) após ser baleado durante um confronto com policiais civis do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros), na região da Vila Zuzu, em Nova Alvorada do Sul.
Conforme o site Alvorada Informa, os investigadores estavam no local para cumprir uma ordem de prisão quando a ocorrência evoluiu para um confronto entre o alvo e os policiais. Iander foi atingido durante a ação e socorrido para o Hospital Municipal Francisca Ortega.
Ele recebeu atendimento médico na unidade, mas o óbito foi constatado no local. A suspeita inicial é de que a ação esteja relacionada ao combate a facções criminosas.
O caso deverá ser investigado pelas forças de segurança envolvidas na ocorrência.