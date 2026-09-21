Iander Cássio Teodora Ortega, de 37 anos, morreu nesta segunda-feira (21) após ser baleado durante um confronto com policiais civis do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros), na região da Vila Zuzu, em Nova Alvorada do Sul.

Conforme o site Alvorada Informa, os investigadores estavam no local para cumprir uma ordem de prisão quando a ocorrência evoluiu para um confronto entre o alvo e os policiais. Iander foi atingido durante a ação e socorrido para o Hospital Municipal Francisca Ortega.

Ele recebeu atendimento médico na unidade, mas o óbito foi constatado no local. A suspeita inicial é de que a ação esteja relacionada ao combate a facções criminosas.

O caso deverá ser investigado pelas forças de segurança envolvidas na ocorrência.