Ex não aceita fim
'Não será de mais ninguém', mulher denuncia ex por perseguição em Dourados
Mulher afirmou ter receio pela própria integridade e decidiu representar criminalmente contra o ex
Uma mulher de 64 anos denunciou, neste domingo (4), em uma delegacia de Dourados, estar sendo vítima de perseguição e violência doméstica por parte do ex-convivente, com quem manteve uma união estável.
Segundo o boletim de ocorrência, ela viveu com o suspeito por aproximadamente sete meses. Os dois estão separados há cerca de seis meses.
Durante a convivência, conforme o relato da vítima, o suspeito manifestou comportamento possessivo e intimidador ao afirmar, “se você não for minha, não será de mais ninguém”.
Desde o término do relacionamento, a mulher relata que vem sendo alvo de reiteradas importunações e perseguições. Segundo ela, o suspeito costuma trafegar de veículo em frente à sua residência e fazer sucessivas ligações telefônicas sob o pretexto de reatar o relacionamento.
Ainda conforme o relato, mesmo após ser bloqueado sucessivamente, o suspeito utiliza novas linhas telefônicas para manter contato indesejado e monitorar a rotina diária da vítima.
Em razão dos fatos, a mulher declarou ter justo receio por sua integridade física e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o suspeito pelos atos praticados.
A vítima foi informada sobre os direitos previstos na Lei Maria da Penha, mas informou que não desejava solicitar medidas protetivas de urgência.
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