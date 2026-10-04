Uma mulher de 64 anos denunciou, neste domingo (4), em uma delegacia de Dourados, estar sendo vítima de perseguição e violência doméstica por parte do ex-convivente, com quem manteve uma união estável.

Segundo o boletim de ocorrência, ela viveu com o suspeito por aproximadamente sete meses. Os dois estão separados há cerca de seis meses.

Durante a convivência, conforme o relato da vítima, o suspeito manifestou comportamento possessivo e intimidador ao afirmar, “se você não for minha, não será de mais ninguém”.

Desde o término do relacionamento, a mulher relata que vem sendo alvo de reiteradas importunações e perseguições. Segundo ela, o suspeito costuma trafegar de veículo em frente à sua residência e fazer sucessivas ligações telefônicas sob o pretexto de reatar o relacionamento.

Ainda conforme o relato, mesmo após ser bloqueado sucessivamente, o suspeito utiliza novas linhas telefônicas para manter contato indesejado e monitorar a rotina diária da vítima.

Em razão dos fatos, a mulher declarou ter justo receio por sua integridade física e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o suspeito pelos atos praticados.