Indígenas são esfaqueados durante discussão em aldeia de Dourados

Dois irmãos indígenas, que não tiveram idades e identificações reveladas, foram esfaqueados durante uma discussão e uma briga na aldeia Bororó, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Uma terceira pessoa, envolvida na confusão, ficou ferida, mas recusou atendimento médico.

As vítimas teriam sido esfaqueadas em sua residência na aldeia, enquanto estavam conversando com essa terceira pessoa e em determinado momento, os ânimos se exaltaram e houve troca de agressões entre eles.

Os irmãos acabaram levando a pior, conforme o site Ligado na Notícia. Uma vítima foi atingida na cabeça, enquanto a outro teve ferimentos pelo pescoço e tórax.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fizeram o atendimento e encaminharam os irmãos para o Hospital da Vida para melhores avaliações médicas.

A Polícia Militar esteve pelo local, apurando os detalhes da ocorrência e encaminhou a situação para a delegacia, onde o caso foi registrado e passará a ser investigado.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também