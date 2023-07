Motorista de carro morre em colisão frontal com Amarok na BR-163, em Rio Brilhante

Wellington Liro dos Santos, de 49 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na noite desta terça-feira (25), na BR-163, em Rio Brilhante - a 161 quilômetros de Campo Grande. Ele estava um veículo Ford Focus que colidiu frontalmente uma Volkswagen Amarok, conduzida por um motorista, de 41 anos, e ambos os veículos ficaram totalmente destruídos.

A caminhonete, conforme informações do boletim de ocorrência, seria da Secretaria de Saúde de Dourados e carregava insumos médicos, que seriam entregues na cidade. De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, o acidente aconteceu no trecho que liga a cidade ao distrito de Prudêncio Thomaz.

Ainda segundo informações do registro policial, devido ao impacto da batida, Welligton ficou preso nas ferragens e o corpo só foi retirado com uso do desencarcerador após trabalho do Corpo de Bombeiros. A vítima apresentava fratura na mandíbula, braço direito, punho esquerdo e antebraço.

As causas do acidente não foram detalhadas, porém, durante o trabalho das autoridades, foi encontrado uma cartela do medicamento 'Clonazepam' e um fardo de latinhas, tendo algumas já sido consumidas.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), CCR MSVia, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e Polícia Civil estiveram atuando na ocorrência. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

