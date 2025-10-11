Mulher de moto é flagrada arrastando cachorro em asfalto de Nova Andradina

A cidade de Nova Andradina registrou mais um caso de maus-tratos a animais, após uma mulher em uma motocicleta, arrastar um cãozinho de pequeno porte pela coleira por uma via pública.

O caso tomou maiores proporções após um vídeo ser divulgado nas redes sociais durante a sexta-feira, dia 10, onde provocou grande indignação e revolta dos populares.

Segundo o site Jornal da Nova, a mulher pilotava uma Honda Biz e o cão estava amarrado a uma corda ou coleira, e testemunhas chegaram a relatar que o cão estava exausto e ferido.

A pessoa que teria gravado o vídeo, ainda levanta a suspeita sobre o asfalto quente e que poderia estar queimando as patas do animal. Durante o ato, a mulher quase atropela o cão.

Este caso pode configurar crime de maus-tratos a animais, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), cuja pena varia de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e proibição de guarda de animais.

