Menu
Menu Busca sábado, 11 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Mulher de moto é flagrada arrastando cachorro em asfalto de Nova Andradina

Cão de pequeno porte estava amarrado a uma corda ou coleira

11 outubro 2025 - 08h33Luiz Vinicius
Cena causou revolta nos popularesCena causou revolta nos populares   (Jornal da Nova)

A cidade de Nova Andradina registrou mais um caso de maus-tratos a animais, após uma mulher em uma motocicleta, arrastar um cãozinho de pequeno porte pela coleira por uma via pública.

O caso tomou maiores proporções após um vídeo ser divulgado nas redes sociais durante a sexta-feira, dia 10, onde provocou grande indignação e revolta dos populares.

Segundo o site Jornal da Nova, a mulher pilotava uma Honda Biz e o cão estava amarrado a uma corda ou coleira, e testemunhas chegaram a relatar que o cão estava exausto e ferido.

A pessoa que teria gravado o vídeo, ainda levanta a suspeita sobre o asfalto quente e que poderia estar queimando as patas do animal. Durante o ato, a mulher quase atropela o cão.

Este caso pode configurar crime de maus-tratos a animais, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), cuja pena varia de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e proibição de guarda de animais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima chegou a ser resgatada, mas morreu no hospital
Interior
Homem de 45 anos é assassinado com tiro na cabeça em Ivinhema
Jocimar faleceu a caminho do hospital
Interior
Motociclista morre a caminho do hospital após atropelar cachorro em Rio Brilhante
Roupas usadas pelo motociclista na hora do crime
Interior
Motociclista de aplicativo é preso por assediar e tocar passageira em Dourados
Animal sofreu um ferimento grave na cabeça
Interior
JD1TV: Na frente das filhas, pedreiro quase mata doguinho com golpes de enxada em MS
Vigia foi atingido por um caminhão na rodovia
Trânsito
Vigia tenta atravessar rodovia, hesita e morre atropelado por caminhão na MS-156
Geziel se afogou na piscina da própria residência
Interior
Escolas municipais de Deodápolis não terão aulas nesta sexta após morte de aluno
Geziel morreu afogado
Interior
Menino de 6 anos morre afogado em piscina em Deodápolis
Ação contou com 250 crianças
Interior
Policiais do DOF alegram crianças com helicóptero e doam brinquedos em Dourados
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado
Homem foi morto com golpes de faca
Interior
JD1TV: Homem é morto a golpes de faca após 'desentendimento' em Dourados

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado