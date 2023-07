Sequestrado pelo próprio pai em MS, criança é encontrada no interior de São Paulo

Sequestrada pela própria pai, de 30 anos, na madrugada desta segunda-feira (24), em Aparecida do Taboado - a 463 quilômetros de Campo Grande, a criança, de 6 anos, foi encontrada e resgatada pela polícia em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, durante o dia.

O caso aconteceu após ele invadir a casa da ex-companheira, de 28 anos, agredi-lá física e psicologicamente e sair da residência levando o menino contra a vontade da mãe. A situação havia sido reportada para a Polícia Militar e posteriormente, a Polícia Civil tomou conhecimento.

O achado da criança foi possível após um esforço envolvendo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul com apoio da Polícia Civil de São Paulo, por meio da Delegacia de Homicídios de São José do Rio Preto, onde surgiram informações indicando a possível presença do homem e da criança.

Com agilidade e inteligência, os policiais de ambas as cidades estabeleceram uma parceria e realizaram diligências em diversos endereços em busca da criança sequestrada. Após uma busca meticulosa, o veículo utilizado no crime foi localizado, trazendo esperanças de encontrar a criança sã e salva.

Por volta das 4h10min, horário de Brasília, os policiais civis de Aparecida do Taboado chegaram a São José do Rio Preto, onde, com apoio dos policiais civis locais, efetuaram o resgate do menino sequestrado, que estava com um familiar.

O criminoso foi detido e levado de volta à cidade de origem em uma das viaturas, enquanto a criança, protegida por uma segunda viatura descaracterizada, foi prontamente reunida com sua família.

