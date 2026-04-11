Unidades de saúde de Dourados terão plantão especial para desafogar UPA

A Prefeitura de Dourados anunciou atendimento especial em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) neste sábado (11) e domingo (12), como estratégia para ampliar a assistência e reduzir a sobrecarga na UPA 24 horas do município.

As unidades UBS Seleta, no Jardim Flórida, e UBS Santo André, no Jardim Água Boa, funcionarão das 12h às 22h, com foco no atendimento de casos leves.

As UBS estarão preparadas para receber pacientes com sintomas leves de síndrome gripal, como febre baixa, dor de garganta, tosse, dor de cabeça e mal-estar, além de dores no corpo e articulações — sintomas comuns em casos suspeitos de Chikungunya, que tem registrado aumento de notificações no município.

A iniciativa busca organizar o fluxo na rede pública de saúde, direcionando os atendimentos menos graves para essas unidades, enquanto a UPA permanece voltada aos casos de maior urgência.

O secretário de saúde reforçou que não haverá atendimento de consultas eletivas. “As UBS Seleta e Santo André não vão abrir para atender consultas normais do dia a dia, mas sim casos de urgência médica, onde o paciente precise de uma pronta resposta da rede de saúde”, destacou.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também