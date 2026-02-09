Menu
Vendedor morre após ser arremessado para fora de veículo em acidente na BR-060, em MS

Lindemberg Sá Souza perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo

09 fevereiro 2026 - 13h13Luiz Vinicius
Veículo saiu da pista e capotouVeículo saiu da pista e capotou   (BNC Notícias)

O vendedor ambulante Lindemberg Sá Souza, de 49 anos, morreu durante o domingo, dia 8, após não resistir aos ferimentos de um acidente de trânsito na BR-060, em Paraíso das Águas.

O acidente aconteceu por volta das 15h30, quando por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo, um Fiat Uno.

Segundo o site BNC Notícias, a vítima foi arremessada para fora do veículo em razão do acidente. Populares que estavam passando pelo local acionaram as equipes de socorro do município.

Lindemberg foi socorrido em estado grave e seria transferido em vaga zero para Campo Grande, no entanto, ainda conforme o site local, acabou morrendo durante o trajeto.

A vítima, bastante conhecida na cidade, atuava como vendedor ambulante e frequentemente era vista com seu veículo estacionado nas proximidades do Supermercado Economia, em Paraíso das Águas.

