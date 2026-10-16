Chegou ao fim nesta sexta-feira (16), em Bruxelas, na Bélgica, a missão oficial do governo brasileiro voltada para a expansão comercial e atração de investimentos na Europa. A iniciativa, coordenada pela ApexBrasil em parceria com os ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), das Relações Exteriores (MRE) e da Agricultura e Pecuária (MAPA), reuniu representantes e empresários de oito setores produtivos para traçar diretrizes práticas no contexto do Acordo de Associação Mercosul–União Europeia.

Durante a semana de reuniões, os trabalhos se concentraram nos segmentos de móveis e madeira, máquinas e equipamentos, moda, café, rochas naturais, frutas frescas e processadas, sociobiodiversidade e bioenergia. A programação incluiu ainda um jantar estratégico com a participação de parlamentares do Parlamento Europeu, buscando aproximar lideranças econômicas e políticas dos dois blocos.

De acordo com a diretora de Negócios da ApexBrasil, Maria Paula Velloso, o saldo da mobilização na capital belga foi expressivo. Ela destacou que a imersão permitiu identificar oportunidades diretas de vendas e estruturar um cronograma de execução com foco nos próximos anos, alinhado aos convênios mantidos pela agência, que se estendem até 2028.

A dirigente explicou que as equipes saem de Bruxelas com um plano de trabalho detalhado para impulsionar a presença dos produtos brasileiros no mercado europeu, com ações já programadas prioritariamente para 2027 e desdobramentos previstos para os períodos seguintes.

Impactos do acordo e avanço nas exportações

A aplicação provisória das regras do tratado comercial já reflete em ganhos concretos para a economia nacional. Dados do MDIC e da ApexBrasil indicam que a vigência comercial gerou um incremento de cerca de US$ 7,4 bilhões nas exportações brasileiras entre janeiro e setembro. Dos mais de 9 mil produtos cobertos pelo texto, cerca de 5 mil passaram a contar com alíquota zero imediata, reduzindo custos de fornecimento na Europa e elevando a rentabilidade da indústria manufatureira.

O agronegócio, representado por metade das delegações presentes na missão, apresentou resultados expressivos no período. Em entrevista ao SBT News, o gerente de Agronegócios da ApexBrasil, Pedro Netto, informou que os embarques agropecuários para os países europeus cresceram 15% desde a entrada em vigor provisória das normas em maio, subindo de US$ 10,5 bilhões para US$ 12 bilhões.

Netto ressaltou que o avanço atinge diferentes perfis de produtores pelo país. No setor de mel, composto majoritariamente por pequenos produtores do Nordeste e do Sul, as vendas para a Europa saltaram de US$ 2 milhões para US$ 11 milhões sob as novas regras. Já as exportações de café torrado e solúvel subiram de US$ 67 milhões para US$ 80 milhões, demonstrando o fortalecimento da venda de itens com maior valor agregado e capacidade de geração de empregos no Brasil.