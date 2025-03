Pastor tem contas desaprovadas e vai ter que devolver R$ 49 mil em Campo Grande

O candidato a vereador nas eleições de 2024 em Campo Grande, Rogério Freitas da Silva, o "Pastor Roberto" (PODEMOS), teve suas contas de campanha desaprovadas pela Justiça Eleitoral e terá que devolver R$ 49 mil ao Tesouro Nacional. A decisão foi tomada pela juíza Denize de Barros Dodero.

A desaprovação das contas se deu devido à aplicação irregular de recursos públicos. A Justiça Eleitoral apontou que "Pastor Roberto" não conseguiu comprovar as despesas de sua campanha com a apresentação de documentos, como recibos e notas fiscais, além de divergências entre os valores apresentados nos extratos e os informados no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE). Mesmo sendo intimado a corrigir as falhas, o candidato não se manifestou dentro do prazo legal.

Com isso, a juíza determinou a devolução de R$ 49 mil em razão de irregularidades nas contas de campanha. A decisão estabelece que o valor deve ser pago ao Tesouro Nacional em até 5 dias após o trânsito em julgado da sentença.

Embora "Pastor Roberto" não tenha sido eleito, ele aparece como suplente no sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE. O candidato ainda pode recorrer da decisão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também