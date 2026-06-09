Leandro Coutinho dos Santos, de 29 anos, está desaparecido desde o dia 25 de maio, após sair de casa no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O caso foi registrado pela mãe, Lucinete Fernandes, na Polícia Civil e encaminhado para investigação da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Segundo o boletim de ocorrência, a última vez em que ele foi visto foi por volta das 6h40, quando saiu da residência dizendo que iria realizar um exame admissional para uma vaga de trabalho no cinema do Shopping, na região norte.

Após sair de casa, ele não retornou mais e deixou de manter contato com a família. A mãe informou que tentou ligar diversas vezes, mas as chamadas não completam e o aparelho aparece desligado. Mensagens também não foram recebidas.

Ainda conforme o registro policial, pessoas desconhecidas teriam ido até a residência procurando por Leandro e mencionando a existência de uma suposta dívida, fato que agora será apurado.

A família informou ainda que ele não é usuário de drogas ou álcool, não possui histórico de desaparecimentos anteriores e não apresenta doenças ou transtornos conhecidos. Ele teria saído de casa portando um celular Android.

O caso segue sob investigação da DHPP. Informações podem ser repassadas à Polícia Militar pelo 190 ou à Polícia Civil.

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