O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) arquivou a investigação que apurava o assassinato de André Luiz Mitidiero, proprietário da empresa Luigi Salgados, morto a facadas no dia 21 de janeiro deste ano, em Campo Grande.

O crime foi cometido pelo gerente do estabelecimento, Eduardo da Silva Araújo, que após o ataque tirou a própria vida. À época, a principal suspeita apontava para uma possível motivação ligada a ciúmes.

A decisão de arquivamento deve comunicada à família da vítima pela 21ª Promotoria de Justiça de Campo Grande. Conforme o Ministério Público, o encerramento do procedimento ocorre com base na análise dos elementos reunidos durante a investigação.

O MPMS ressalta, no entanto, que o arquivamento não impede a reabertura do caso, caso surjam novos indícios ou provas que justifiquem a retomada das apurações. A promotoria também informou que a família da vítima pode solicitar revisão da decisão no prazo legal, caso discorde do arquivamento.

O despacho é assinado pela promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo.

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