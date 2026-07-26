Um jovem de 19 anos foi morto a tiros por uma dupla que estava em uma motocicleta, na noite deste sábado (25), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O crime ocorreu no cruzamento das ruas Bartolomeu Mitre e Era Atômica.

Conforme informações apuradas no local, os suspeitos se aproximaram da vítima e efetuaram ao menos seis disparos, que, a princípio, foram feitos com um revólver.

De acordo com autoridades de segurança, a área pertence a facção criminosa. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.

A motivação do atentado ainda é desconhecida, e o caso será investigado pelas autoridades.