Foi identificado como Luis Fernando Bento, de 19 anos, o jovem executado a tiros na tarde deste sábado (25), no cruzamento das ruas Bartolomeu Mitre e Era Atômica, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme já divulgado, dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos contra a vítima. A princípio, ao menos seis tiros foram disparados.

Familiares de Luis Fernando estiveram no local e acompanharam os trabalhos da Polícia Científica durante a perícia.

De acordo com informações apuradas, o jovem possuía passagens pela polícia. As autoridades, no entanto, não detalharam quais eram os registros.

A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do homicídio.