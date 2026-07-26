Assassinato
Identificado jovem executado no Noroeste, vítima tinha passagens pela polícia
Luis Fernando Bento, de 19 anos, foi morto a tiros no cruzamento das ruas Bartolomeu Mitre e Era Atômica
Foi identificado como Luis Fernando Bento, de 19 anos, o jovem executado a tiros na tarde deste sábado (25), no cruzamento das ruas Bartolomeu Mitre e Era Atômica, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.
Conforme já divulgado, dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos contra a vítima. A princípio, ao menos seis tiros foram disparados.
Familiares de Luis Fernando estiveram no local e acompanharam os trabalhos da Polícia Científica durante a perícia.
De acordo com informações apuradas, o jovem possuía passagens pela polícia. As autoridades, no entanto, não detalharam quais eram os registros.
A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do homicídio.