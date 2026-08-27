Alexandro dos Santos, vulgo 'Costela', foi assassinado a tiros no final da tarde desta quarta-feira, dia 26, na região central de Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava próximo a motocicleta quando teria sido atingido por disparos realizado por ocupantes de um veículo, possivelmente um Chevrolet Celta. Testemunhas levantaram a hipótese que o homicídio tenha sido cometido por um adolescente.

Segundo consta no boletim de ocorrência, as testemunhas relataram ainda que o atirador estava portando um revólver, justificando a ausência de cápsulas no local do crime.

'Costela' chegou a ser socorrido, mas chegou sem vida ao hospital da cidade. A Polícia Militar realizou rondas e diligências, mas não encontrou o veículo, nem possíveis suspeitos até o momento.

O caso foi registrado como homicídio qualificado.