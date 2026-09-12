Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma caminhonete na noite desta sexta-feira (11), na BR-158, entre Paranaíba, a 408 quilômetros de Campo Grande, e Aparecida do Taboado. A ocorrência foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que informou que os dois sobreviventes receberam atendimento médico após o acidente.

Segundo informações publicadas pelo portal Paranaíba Notícias, a vítima fatal estava no automóvel, que possui placas de Paranaíba. Uma médica que estava no local durante o atendimento confirmou a morte ainda no momento do socorro. A identidade da vítima não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.

Na caminhonete estavam dois homens. Eles conseguiram sair do veículo conscientes e orientados e foram encaminhados ao Hospital de Aparecida do Taboado para atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos.

As primeiras informações sobre a ocorrência apontavam para uma colisão frontal e chegaram a indicar duas mortes. Posteriormente, a PRF atualizou os dados e confirmou uma vítima fatal e dois feridos.

Equipes de atendimento estiveram no trecho da BR-158 durante a noite para prestar socorro às vítimas e realizar os procedimentos necessários. Ainda não há informações sobre o sentido em que os veículos trafegavam nem sobre o ponto exato da rodovia onde ocorreu a colisão.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. A PRF também não informou, até o momento, se houve bloqueio ou interdição da rodovia durante o atendimento da ocorrência.