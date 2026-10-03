José Carlos Bortoni Custódio foi assassinado com disparos de arma de fogo em frente a uma residência na rua Era Atômica, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, no final da tarde deste sábado, dia 3.

Um morador escutou os disparos e ao sair para verificar o que havia acontecido, encontrou a vítima caída em frente ao portão da residência.

Segundo apurado pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada e encontrou três cartuchos de munição de calibre 9 milímetros próximo ao corpo de José Carlos. O Corpo de Bombeiros foi assassinado, mas a vítima já estava sem sinais vitais.

A área foi isolada e nenhuma testemunha foi localizada. A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram pelo local e realizaram os trabalhos de praxe.

O caso vai ser investigado como homicídio qualificado.