Uma idosa de 74 anos morreu após apresentar mal-estar em Campo Grande, neste domingo (4). Segundo o boletim de ocorrência, ela deu entrada na UPA Coronel Antonino, mas não resistiu.

Segundo o relato policial, a morte foi comunicada pela filha da vítima, que contou que a mãe apresentou mal-estar na manhã deste domingo e foi encaminhada à UPA Coronel Antonino, onde recebeu atendimento médico.

Durante o atendimento, a idosa sofreu uma parada cardiorrespiratória e, apesar das medidas de atendimento realizadas pela equipe médica, veio a óbito na unidade de saúde.

Ainda segundo as informações prestadas, a idosa havia sido submetida a um procedimento cardíaco há aproximadamente cinco anos e fazia uso contínuo de medicamentos.

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