Um homem foi preso na manhã deste domingo (4), em Angélica, suspeito de tentar furtar veículos apreendidos no pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu ligações pelo telefone 190 relatando que um indivíduo estaria dentro do pátio do Detran e, aparentemente, tentava furtar os veículos apreendidos no local.

Diante da informação, a equipe policial foi até o pátio e avistou o homem dentro do local. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir pulando o muro, mas foi alcançado, imobilizado e algemado.

Ainda conforme o boletim, o suspeito estava com algumas ferramentas que, segundo o registro, seriam provavelmente utilizadas para cometer o furto.

Na sequência, os policiais fizeram contato com o diretor do Detran local, que compareceu ao pátio. Durante a verificação, foi constatada a falta de uma motocicleta, ano de fabricação 2014/2015.

O homem foi questionado sobre a motocicleta, mas, conforme o boletim de ocorrência, não respondeu. Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada e o homem apresentado na Delegacia de Polícia Civil local.

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