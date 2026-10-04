Polícia
Veículo some do Detran e homem é preso dentro do pátio em Angélica
Diretor do órgão foi chamado ao local e constatou a falta de uma motocicleta fabricada em 2014/2015
Um homem foi preso na manhã deste domingo (4), em Angélica, suspeito de tentar furtar veículos apreendidos no pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).
Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu ligações pelo telefone 190 relatando que um indivíduo estaria dentro do pátio do Detran e, aparentemente, tentava furtar os veículos apreendidos no local.
Diante da informação, a equipe policial foi até o pátio e avistou o homem dentro do local. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir pulando o muro, mas foi alcançado, imobilizado e algemado.
Ainda conforme o boletim, o suspeito estava com algumas ferramentas que, segundo o registro, seriam provavelmente utilizadas para cometer o furto.
Na sequência, os policiais fizeram contato com o diretor do Detran local, que compareceu ao pátio. Durante a verificação, foi constatada a falta de uma motocicleta, ano de fabricação 2014/2015.
O homem foi questionado sobre a motocicleta, mas, conforme o boletim de ocorrência, não respondeu. Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada e o homem apresentado na Delegacia de Polícia Civil local.
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